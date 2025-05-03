Массовое ДТП произошло на внутренней стороне МКАД

Утром в субботу на Московской кольцевой автомобильной дороге произошла массовая авария с участием четырех машин. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

ДТП случилось на 37-м километре внутренней стороны МКАД. В аварию попали два автомобиля Volkswagen, Ford и фура Mercedes.

На место прибыли оперативные службы. Точная информация о причинах происшествия и количестве пострадавших на данный момент уточняются.

Дептранс Москвы в Telegram-канале отметил, что движение на месте ДТП затруднено на четыре километра. Водителей призвали заблаговременно выбирать пути объезда.

Ранее два мусоровоза, легковушка и автобус столкнулись в Москве. Автомобили попали в аварию на севере столицы — на улице Ижорской.

Также «Газель» и Mercedes попали в аварию на 44-м километре внутренней стороны МКАД, скончался 53-летний мужчина.