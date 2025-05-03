ДТП с несколькими автомобилями произошло в Лефортовском тоннеле

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы.
«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.
Из-за аварии образовалась пробка длиной около 2,3 километра. На данный момент движение на внешней стороне ТТК восстановлено.
Утром в субботу на Московской кольцевой автомобильной дороге произошла массовая авария с участием четырех машин. ДТП случилось на 37-м километре внутренней стороны МКАД. В аварию попали два автомобиля Volkswagen, Ford и фура Mercedes.
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