ДТП с несколькими автомобилями произошло в Лефортовском тоннеле

В Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале Дептранса Москвы.

«На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Из-за аварии образовалась пробка длиной около 2,3 километра. На данный момент движение на внешней стороне ТТК восстановлено.

Утром в субботу на Московской кольцевой автомобильной дороге произошла массовая авария с участием четырех машин. ДТП случилось на 37-м километре внутренней стороны МКАД. В аварию попали два автомобиля Volkswagen, Ford и фура Mercedes.