Легковушка перевернулась в тоннеле на проспекте Маршала Жукова

Источник 360.ru: из-за аварии в тоннеле на Маршала Жукова перекрыли две полосы

Volkswagen Polo и Lexus попали в ДТП в тоннеле на проспекте Маршала Жукова. Об этом 360.ru сообщил источник.

Одна из иномарок перевернулась. Из-за ДТП перекрыли две полосы. Пожарным пришлось добираться пешком к месту аварии, так как проехать было невозможно.

Подробности происшествия выясняются.

«Движение в районе ДТП затруднено в сторону области на 2,5 километра. Пожалуйста, выбирайте пути объезда», — уточнили в пресс-службе Дептранса.

На месте работают оперативные службы города.

Mercedes и «Газель» попали в аварию на 44-м километре внутренней стороны МКАД. Погиб 53-летний мужчина, еще трое человек пострадали.