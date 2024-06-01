Движение на красной ветке московского метро восстановили

Дептранс: на Сокольнической линии московского метро восстановили движение

Фото: Freepik

Движение на Сокольнической линии московского метрополитена восстановили, метро работает в штатном режиме. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного Дептранса.

«Движение на Сокольнической линии восстановлено и введено в график», — заявила начальник Службы внешних связей метро Москвы Мария Хильченко.

Поезд остановился на красной ветке столичного метро. По словам заместителя начальника метрополитена Юлии Темниковой, происшествие случилось из-за технической неисправности.

Как сообщили очевидцы, в вагоне отключили электричество, началось задымление. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия. К станции метро «Спортивная» подъехали сотрудники МЧС и кареты скорой помощи. Врачи подготовили носилки для эвакуации вероятных пострадавших.

Бригады спасателей эвакуировали 150 человек из остановившегося поезда. В госпитализации никто не нуждался.

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