«Пошло задымление». Очевидица — об остановке поезда в московской подземке
Источник 360.ru: поезд в метро Москвы остановился после отключения электричества
В вагоне поезда на Сокольнической линии столичного метро отключилось электричество и началось задымление. Об этом 360.ru рассказала очевидица.
«Мы находимся между станцией „Воробьевы горы“ и следующей станцией в центр. Мы не можем выйти из вагона, все закрыты», — сказала она.
По ее словам, в вагоне отключилось электричество. В данный момент пассажиры заблокированы.
«Загорание в начале вагона, мы в конце поезда. Были резкие вспышки», — добавила очевидица.
По данным столичного департамента транспорта, на юго-западном участке Сокольнической линии временно увеличили интервалы движения поездов. К месту ЧП приехали бригады спасателей и скорой помощи. Они выводят людей.