Скорые, пожарные, МЧС. Видео от станции метро «Спортивная» в Москве

Видео 360.ru: у станции метро «Спортивная» дежурят машины спецслужб

У станции метро «Спортивная» на Сокольнической линии метро скопилось множество автомобилей МЧС и карет скорой помощи. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места.

Около станции дежурят наряды полиции, Росгвардии, кареты скорой помощи и пожарные. Пространство около метро оцеплено.

У медиков наготове носилки для эвакуации возможных пострадавших. По информации источника 360.ru, пострадали пять человек. Информации о степени тяжести не поступало.

Поезд сошел с рельсов поздно вечером на перегоне в Сокольнической линии московского метро. К месту происшествия сразу выдвинулись около 10 бригад скорой помощи.

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