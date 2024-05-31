Спасатели эвакуировали 150 человек из поезда на Сокольнической линии

Источник 360.ru: из поезда в московском метро эвакуировали 150 человек

Бригады спасателей продолжают работать на месте ЧП в Москве. Из поезда на Сокольнической линии метро вывели свыше 100 человек, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Всего эвакуировали 150 человек», — заявил источник.

По его словам, в госпитализации никто не нуждается.

Вечером 31 мая в районе станции метро «Воробьевы горы» на Сокольнической линии метро остановился поезд. По предварительной информации в вагоне произошло задымление. Очевидцы сняли на видео место ЧП. Одна свидетельница случившегося рассказала, что в поезде пропадало электричество.

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