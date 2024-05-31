Стала известна причина ЧП на красной ветке московского метро

Причиной ЧП на Сокольнической линии метро Москвы стала технеисправность

Фото: РИА «Новости»

Причиной остановки поездов на Сокольнической линии московского метро стала техническая неисправность. Об этом заявила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника столичного метрополитена Юлия Темникова.

«Причина — техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят проверки», — сказала она.

По ее словам, сотрудники ведомства находятся на месте ЧП. Они прилагают все усилия для того, чтобы восстановить движение поездов и ввести их в обычный график.

Также в ведомстве опровергли сообщения о том, что в поезде и тоннеле метро начался пожар. Пострадавших в ходе ЧП нет, добавила Темникова.

Ранее в распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия в столичной подземке. На кадрах показали вагон и тоннель метро.

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