Стала известна причина ЧП на красной ветке московского метро

Причиной остановки поездов на Сокольнической линии московского метро стала техническая неисправность. Об этом заявила советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта, заместитель начальника столичного метрополитена Юлия Темникова.

«Причина — техническая неисправность, все причастные сотрудники уже на месте, проводят проверки», — сказала она.

По ее словам, сотрудники ведомства находятся на месте ЧП. Они прилагают все усилия для того, чтобы восстановить движение поездов и ввести их в обычный график.

Также в ведомстве опровергли сообщения о том, что в поезде и тоннеле метро начался пожар. Пострадавших в ходе ЧП нет, добавила Темникова.

Ранее в распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия в столичной подземке. На кадрах показали вагон и тоннель метро.