Два ребенка из Чечни были на борту потерпевшего крушение под Актау самолета

На борту самолета, который потерпел крушение недалеко от города Актау, находились два ребенка из Чечни. Судьба одного из них остается неизвестной. Об этом сообщил представитель детского омбудсмена Чечни Адам Халиков.
«Двое детей из Чечни находились на борту, одного ребенка госпитализировали, а судьба второго неизвестна», — процитировал его ТАСС.
По последним данным, при крушении самолета Embraer 190 в Актау
выжили 32 человека. Пострадавших доставили в больницу, среди них две девочки 11 и 16 лет.
Всего на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines летел из Баку в Грозный, но маршрут перестроили
из-за сильного тумана.
Ранее МЧС России
открыло горячую линию в связи с крушением самолета в Актау.
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