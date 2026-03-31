Дрозденко сообщил о состоянии пострадавших при атаке дронов 31 марта

Пострадавшим после налета дронов в Молодцове госпитализация не потребовалась. Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем телеграм-канале .

По данным главы региона, после атаки украинских дронов троим жителям понадобилась медицинская помощь, двое из них — дети.

«После осмотра оказана необходимая помощь, все отпущены домой», — уточнил Дрозденко.

Ночью над Ленобластью, предварительно, сбили 38 беспилотников. Были повреждения в порту Усть-Луга. В поселке Молодцово Кировского района обломки дронов выбили остекление в трех жилых домах, школе, здании центра соцзащиты.

Источник Shot утверждает, что противник использовал дроны FP-1, которые запускали через Прибалтику. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших от атаки БПЛА.

В аэропорту Пулково задержали более 40 рейсов на фоне атаки дронов.