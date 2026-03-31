ВСУ атаковали Ленобласть дронами FP-1. Воздушный коридор для БПЛА открыла Прибалтика

Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали Ленинградскую область. По данным губернатора региона Александра Дрозденко, силы ПВО ликвидировали 38 вражеских БПЛА. Источник Shot утверждает, что противник использовали дроны FP-1. Запускали их через Прибалтику.

По информации телеграм-канала, Литва, Латвия и Эстония открыли небо и коридор для украинских беспилотников. Ранее дроны ВСУ уже появлялись в небе над странами НАТО. Один из них, в частности, врезался в трубу эстонской электростанции. Фиксировали падения БПЛА Украины и на латвийской территории.

«Дроны модели FP-1 обладают дальностью полета около 1200 километров, их длина составляет 3,5 метра», — уточнил источник Shot.

В результате атаки 31 марта пострадали три человека, в том числе двое детей. В аэропорту Пулково вводили ограничения. Есть повреждения в порту Усть-Луга и поселке Молодцово Кировского района.