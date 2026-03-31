Более 40 рейсов задержали в аэропорту Пулково на фоне атаки БПЛА

Аэропорт Пулково возвращается к штатной работе после атаки БПЛА, все ограничения сняли. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

«На текущий момент более двух часов задержано — более 40 рейсов, отменено на вылет — 25 рейсов», — отметили в аэропорту.

Команда Пулково и авиаперевозчики делают все возможное для скорейшего возвращения в график. Пассажирам рекомендовали отслеживать статус рейсов на онлайн-табло аэропорта, по объявлениям в терминале, по телефона кол-центра +7 (812) 324-30-00 и +7 (812) 337-34-44.

В терминале работают агенты по гостеприимству, которые тоже ответят на все вопросы. Инструкцию по обмену и возврату билетов разместили на сайте аэропорта.

К утру 31 марта силы противовоздушной обороны сбили 38 украинских БПЛА в Ленинградской области, три местных жителя получили ранения.