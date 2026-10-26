Россияне не пострадали из-за ливней на Пхукете

В ночь на 26 октября на фоне мощных ливней в районе Нанай в Патонге на острове Пхукет сошел селевой поток. Туристы из России из-за ЧП не пострадали, сообщили 360.ru в Российском союзе туриндустрии.

По его данным, последствия ливней на таиландском острове затронули отдельные районы Патонга. Информация о пострадавших туристах не поступала.

«По оценкам метеостанций, за сутки на отдельных участках Пхукета выпало около 143 миллиметров осадков», — уточнили в РСТ.

Представитель TEZ TOUR в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков отметил, что ситуация с дождями локальная и ее не следует распространять на весь остров.

«Туристам, которые находятся в Патонге, рекомендуем следовать указаниям местных властей и сотрудников отелей, временно избегать пострадавших улиц и не пытаться пересекать затопленные участки», — подчеркнул он.

По словам члена правления РСТ, генерального директора Space Travel Артура Мурадяна, отели серьезно не пострадали.

Находящаяся на Пхукете российская туристка в беседе с 360.ru рассказала, что сильные дожди идут на острове третий день.

«Пляжи Ката, Карон, Патонг и Камала сильно затопило», — заявила она.

Из-за дождей вода проникла в жилые дома и магазины. Дороги в ряде районов стали труднопроходимыми для низких машин.