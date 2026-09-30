Число жертв наводнений в Таиланде выросло до 40

Число погибших из-за наводнений в Таиланде возросло до 40 человек заявил пресс-секретарь офиса премьер-министра королевства Экакхапопа Пхиенпхисета. Об этом сообщил ТАСС.

Затопления фиксируют на площади порядка 2,7 тысячи квадратных километров. Больше всего пострадали центральные районы страны. Бедствие затронуло 2,6 миллиона жителей Таиланда.

Из-за продолжительных ливней в зоне бедствия оказались 940,3 тысячи домохозяйств в 29 провинциях страны. Сильно пострадала столица королевства Бангкок, по улицам текут настоящие реки, вода проникает в дома.

Как отметили в Российском союзе туриндустрии, туристов бедствие практически не коснулось,за помощью россияне не обращались. Однако из-за проблем с дорогами некоторым путешественникам пришлось использовать рельсовый транспорт.