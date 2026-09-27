Самолет Lufthansa экстренно сел в Лионе из-за возгорания пауэрбанка

Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон, совершил экстренную посадку в Лионе. После взлета в салоне загорелся пауэрбанк, сообщил телеканал RTL .

«На рейсе Lufthansa LH1170 из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон возле одного из пассажирских кресел загорелся пауэрбанк», — уточнил представитель Lufthansa.

Бортпроводники сразу поместили загоревшееся устройство в специально предназначенный для этого литиевый сейф. Экипаж решил совершить аварийную посадку в Лионе в целях безопасности. Чтобы получить приоритетную посадку, объявили чрезвычайную ситуацию в воздухе.

На борту самолета находились 198 пассажиров и шесть членов экипажа. После посадки всех разместили в отелях. Пассажиров перебронировали на альтернативные рейсы на 27 сентября для продолжения полета в Лиссабон.

Ранее в ДР Конго рухнул самолет, погибли 13 человек. На борту находился генеральный аудитор Вооруженных сил страны генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулиа Бакуми.