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    Самолет Lufthansa экстренно сел в Лионе из-за возгорания пауэрбанка

    Malte Ossowski/SVEN SIMON
    Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/www.globallookpress.com

    Самолет немецкой авиакомпании Lufthansa, летевший из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон, совершил экстренную посадку в Лионе. После взлета в салоне загорелся пауэрбанк, сообщил телеканал RTL.

    «На рейсе Lufthansa LH1170 из Франкфурта-на-Майне в Лиссабон возле одного из пассажирских кресел загорелся пауэрбанк», — уточнил представитель Lufthansa.

    Бортпроводники сразу поместили загоревшееся устройство в специально предназначенный для этого литиевый сейф. Экипаж решил совершить аварийную посадку в Лионе в целях безопасности. Чтобы получить приоритетную посадку, объявили чрезвычайную ситуацию в воздухе.

    На борту самолета находились 198 пассажиров и шесть членов экипажа. После посадки всех разместили в отелях. Пассажиров перебронировали на альтернативные рейсы на 27 сентября для продолжения полета в Лиссабон.

    Ранее в ДР Конго рухнул самолет, погибли 13 человек. На борту находился генеральный аудитор Вооруженных сил страны генерал-лейтенант Люсьен-Рене Ликулиа Бакуми.

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