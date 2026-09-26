В США отец и сын отбились от напавшей на них медведицы

В штате Вашингтон отец и его 12-летний сын отбились от медведицы, которая напала на мальчика во дворе дома. Об этом сообщил телеканал WILX-TV .

Подросток вышел в сад после семейного вечера, когда на него набросилось животное. Школьник стал кричать, бить медведицу кулаками и давить ей на глаза. Отец прибежал на крики, хищница переключилась на него.

«Она вцепилась мне в руку как раз в тот момент, когда я нанес самый сильный удар в своей жизни», — рассказал мужчина.

Старшая дочь семьи позвала на помощь соседей. После этого медведица убежала. Отец и сын попали в больницу: у мальчика оказались расцарапаны бок и бедро.

Сотрудники службы охраны дикой природы установили ловушки, но поймать животное не смогли.

Ранее в селе Марково на Чукотке медведь напал на 21-летнего сотрудника МЧС. Мужчина смог отбиться от зверя, но получил ушибленную рану руки.