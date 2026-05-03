Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до пяти

Количество дронов, сбитых при попытке атаковать Москву, увеличилось до пяти. Об этом 3 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник», — написал Собянин в своем телеграм-канале.

Таким образом, число сбитых дронов выросло до пяти. Информация о жертвах и разрушениях не поступала. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов.

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватить 334 дрона ВСУ над регионами России. В Смоленской области обломки дрона упали на многоквартирный дом. Пострадали три человека: двое взрослых и один ребенок. В Ленобласти противник пытался атаковать морской торговый порт Приморск.