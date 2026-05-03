В Приморске из-за атаки беспилотников вспыхнул пожар

Минувшей ночью в Ленинградской области успешно отразили массированную атаку беспилотников. Силы ПВО сбили более 60 вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем телеграм-канале .

«Ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки в Приморске возникло возгорание», — написал он.

На данный момент последствия возгорания устранены. Разлива нефтепродуктов нет.

Губернатор поблагодарил военных за защиту неба.

В аэропортах Санкт-Петербурга ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

Также российские силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов, летевших в сторону Москвы. О пострадавших или разрушениях на земле не сообщалось. На месте падения обломков дежурят спасатели и сотрудники оперативных служб.