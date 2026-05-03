Двое взрослых и ребенок пострадали из-за атаки БПЛА в Смоленской области

В Смоленской области обломки беспилотника попали в многоквартирный дом. В результате пострадали три человека: двое взрослых и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале .

Над Смоленской областью российские военные сбили и нейтрализовали 21 украинский беспилотник.

«В результате отражения атаки ВСУ обломки одного из дронов попали в многоквартирный жилой дом. К сожалению, пострадали мирные граждане — двое взрослых и один ребенок», — написал он.

Один взрослый мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина и ребенок проходят амбулаторное лечение, их состояние удовлетворительное.

На местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Минувшей ночью в Ленинградской области отразили атаку беспилотников. Силы ПВО уничтожили более 60 вражеских дронов. В Приморске возникло возгорание.