Система ПВО сбила еще два летевших на Москву беспилотника

Собянин: силы ПВО сбили два летевших на Москву дрона

Российские военные сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале .

«Уничтожен еще один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

За 17 минут до этого он сообщил о другом сбитом на подлете к столице дроне.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. Аэропорт Внуково временно ограничил прием и выпуск самолетов, рассказали в пресс-службе Росавиации.

Ночью в Ленинградской области успешно отразили атаку беспилотников. ПВО сбила более 60 дронов противника. Ключевой целью врага был морской торговый порт Приморск. В аэропорту Санкт-Петербурга также ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.