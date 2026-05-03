Атаку 334 украинских БПЛА отразили в России за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны за ночь перехватить 334 дрона ВСУ над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Украинские военные использовали для атаки БПЛА самолетного типа. Беспилотники ликвидировали в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Ленинградской, Нижегородской и Новгородской областях.

«[Над] Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, территорией московского региона и Крымом», — добавили в министерстве.

Накануне над Брянской областью силы ПВО ликвидировали 33 вражеских БПЛА. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Александр Богомаз.

