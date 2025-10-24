Число пострадавших при взрыве в многоэтажке в Красногорске выросло до двух

Количество пострадавших при взрыве в многоэтажке в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске увеличилось до двух. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.

По его данным, возникший после ЧП пожар уже потушили. До этого собеседник журналистов заявил только об одном пострадавшем. Причину взрыва уточняют.

«Пострадавших двое, пожар ликвидирован», — сказал источник агентства.

Впервые о взрыве в Подмосковье сообщил сегодня утром Telegram-канал Shot. Журналисты отметили, что ЧП случилось в квартире на 13-м этаже. Очевидцы заметили разбросанные куски фасада здания по двору. В результате происшествия в пяти квартирах выбило стекла. На место прибыли медики и полицейские. Территорию оцепили.

Ранее в Саратове рухнула стена многоэтажки на первом этаже. Никто не пострадал. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.