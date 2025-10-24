Один человек пострадал при взрыве в многоэтажке в Красногорске

По неуточненным данным, один человек пострадал при взрыве в доме на бульваре Космонавтов в Красногорске в Московской области. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в экстренных службах.

«Предварительно, один пострадавший, взрослый», — заявил собеседник журналистов.

Он отметил, что причину случившегося уточняют.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил о взрыве в многоквартирном доме в Красногорске. В результате ЧП пять квартир получили повреждения. По словам очевидцев, во дворе многоэтажки видно разбросанные стекла и куски фасада здания. На место происшествия прибыли полицейские и медики.

Ранее в многоэтажке в Саратове рухнула стена на первом этаже. Обошлось без пострадавших. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Прокуратура Заводского района города взяла под контроль устранение нарушений прав граждан, проживающих в доме.