Взрыв прогремел в многоэтажке в Красногорске
В подмосковном городе Красногорске прогремел взрыв в многоквартирном доме. Повреждения получили пять квартир, сообщил Telegram-канал Shot.
«Мощный взрыв произошел в квартире на 13-м этаже на бульваре Космонавтов около 40 минут назад. Стекла и куски фасада здания разбросаны по всему двору», — уточнили авторы канала.
В пяти квартирах выбило стекла. Официальная информация о причинах взрыва пока отсутствует. Shot уточнил, что в квартирах могли находиться люди, но пока нет данных о возможных пострадавших.
Полиция и скорая помощь прибыли на место происшествия. Территорию оцепили.
В начале октября жителей Коломны и Наро-Фоминска разбудили громкие звуки, похожие на взрывы. Местные власти тогда ситуацию никак не прокомментировали.