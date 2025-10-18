Стена многоэтажки рухнула в Саратове

СК: в Саратове обрушилась стена дома на улице Крымской

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обрушения стены в саратовской многоэтажке. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Стена на первом этаже одного из подъездов дома на улице Крымской рухнула 18 октября. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Устранение нарушений прав граждан, проживающих в доме, взяла на контроль прокуратура Заводского района города Саратова. Ведомство уточнило, что частично рухнуло пятиэтажное кирпичное здание 1957 года постройки.

«Ранее дом признан аварийным, подлежащим расселению и сносу», — добавили в пресс-службе.

На место ЧП прибыл прокурор Артем Мурзаков. Ведомство начало проводить проверку исполнения жилищного законодательства. Оно даст принципиальную оценку действиям уполномоченных лиц по соблюдению жилищных прав граждан.

Ранее в жилом доме в Алчевске прогремел взрыв. Старший помощник прокурора ЛНР Елена Усачева заявила, что причиной ЧП могла стать утечка газа.