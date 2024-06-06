Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове выросло до 125

Врио губернатора Середюк: в ДТП с трамваями в Кузбассе пострадали 125 человек

Число пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове выросло до 125. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк в своем Telegram-канале сообщил, что в больницах остается 21 пациент.

«Состояние четырех оценивается как тяжелое, остальных — средней и легкой степени тяжести», — написал он.

На амбулаторное лечение врачи отправили 101 пострадавшего, в том числе 10 детей. Еще три человека находятся на обследовании у медиков.

«При необходимости их тоже госпитализируют», — уточнил Середюк.

Один пострадавший от полученных травм скончался. Власти пообещали оказать его семье помощь.

Авария произошла 6 июня около 07:30 на Логовом шоссе в областном центре. Сначала следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Позже начали и второе производство по статье о нарушении правил дорожного движения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России Кузбассу.

Ранее появились фотографии смятых при столкновении трамваев в Кемерове. Один из очевидцев аварии рассказал, что общественный транспорт сначала ударился о фонарный столб, разбилось стекло. Затем двери открылись, и люди начали выпадать.

Кемеровская электротранспортная компания пообещала возместить ущерб пострадавшим в ДТП по страховке. Об аварии уже доложили президенту России Владимиру Путину.