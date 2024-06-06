Появились фото смятых при столкновении трамваев в Кемерове

ГИБДД показала кадры с места ДТП с трамваями в Кемерове

В Кемерове столкнулись два трамвая с пассажирами. Травмы разной степени тяжести получили около 30 человек. ГИБДД России показало кадры с места аварии.

Столкновение произошло около 07:30 на Логовом шоссе. Трамваи, судя по кадрам, получили сильные повреждения. По предварительной информации, пострадали около 30 человек. Их отправили в больницу в состоянии разной степени тяжести. На месте остались следственно-оперативная группа и госавтоинспекторы.

ГИБДД России
Фото: ГИБДД России/Telegram
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ГИБДД России
Фото: ГИБДД России/Telegram
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ГИБДД России
Фото: ГИБДД России/Telegram
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«Тяжесть последствий, причину ДТП, количество пострадавших будут установлены в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий», — сообщил врио начальника УГИБДД по Кемеровской области — Кузбассу Олег Глухарев.

Следком возбудил уголовное дело по части первой статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Прокуратура организовала проверку.

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