Появились фото смятых при столкновении трамваев в Кемерове

В Кемерове столкнулись два трамвая с пассажирами. Травмы разной степени тяжести получили около 30 человек. ГИБДД России показало кадры с места аварии.
Столкновение произошло около 07:30 на Логовом шоссе. Трамваи, судя по кадрам, получили сильные повреждения. По предварительной информации, пострадали около 30 человек. Их отправили в больницу в состоянии разной степени тяжести. На месте остались следственно-оперативная группа и госавтоинспекторы.
«Тяжесть последствий, причину ДТП, количество пострадавших будут установлены в ходе проведения следственно-оперативных мероприятий», — сообщил врио начальника УГИБДД по Кемеровской области — Кузбассу Олег Глухарев.
Следком возбудил уголовное дело по части первой статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Прокуратура организовала проверку.