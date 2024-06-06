Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кузбассе увеличилось до 90 человек

Минздрав: в ДТП с трамваями в Кемерове пострадали 90 человек, среди них 5 детей

В аварии с трамваями в Кузбассе пострадали 90 человек, в том числе пятеро детей. Об этом РИА «Новости» сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В больницы доставили 78 человек. Несколько из них находятся в тяжелом состоянии, им проводят операции.

«Специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России координируют оказание медицинской помощи, будут организованы телемедицинские консультации с федеральными клиниками», — указано в материале.

Организованы дополнительные операционные, написал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем Telegram-канале. Медики вышли на внеплановые дежурства.

«К сожалению, несмотря на все усилия врачей, один из пострадавших скончался», — добавил он.

Авария произошла на Логовом шоссе утром 6 июня, столкнулись два трамвая, двигавшиеся в попутном направлении. Следователи возбудили уголовное дело, прокуратура начала проверку. Кемеровская электротранспортная компания пообещала возместить ущерб пострадавшим в ДТП по страховке, сообщило РИА «Новости».

Ранее в Сети появились фото смятых при столкновении трамваев в Кемерове. Из-за аварии общественный транспорт в городе изменил маршрут.