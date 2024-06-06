Путину доложили об аварии с трамваями в Кемерове

Песков: Путина держат в курсе об аварии с трамваями в Кемерове

Президент России Владимир Путин получил доклад об аварии с трамваями в Кемерове и действиях региональных властей в связи с происшествием. Об этом в комментарии журналистам заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что особых поручений по этому вопросу глава государства не дал, так как руководители Кузбасса и оперативные и экстренные службы региона приняли все необходимые меры.

«В потоке всей информации президенту об этом докладывается. Что касается каких-то особых поручений, то в них нет необходимости. Региональная власть принимает все меры. Все службы знают свою работу в таких ситуациях. И все работают», — заявил Песков.

Представитель Кремля добавил, что авария стала страшной, и все желают пострадавшим скорейшего выздоровления.

Ехавшие в попутном направлении трамваи столкнулись на Логовом шоссе Кемерова в четверг, 6 июня. Следователи завели уголовное дело после аварии, а областная прокуратура начала проверку.

Глава администрации города Дмитрий Анисимов заявил, что от полученных травм в больнице умер один пострадавший. Также врачи отправили на амбулаторное лечение 60 человек, среди которых семеро подростков. В больнице останутся 20 пассажиров, еще 28 человек сейчас проходят обследование. Анисимов подчеркнул, что у большинства диагностировали переломы и ушибы.