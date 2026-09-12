Полиция уточнила число детей, погибших при ДТП в Архангельской области

МВД: в ДТП с лесовозом на трассе М-8 погибли 12 человек, среди них двое детей

При столкновении микроавтобуса с лесовозом и легковым автомобилем на трассе М-8 «Холмогоры» погибли два ребенка и пострадали еще три. В общей сложности авария унесла жизни 12 человек, сообщила пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

По уточненным данным, «Газель Next» маршрутом Северодвинск—Березник при обгоне столкнулась с встречным Renault c прицепом, груженым древесиной. Микроавтобус отбросило на легковой Nissan, и все три авто съехали в кювет.

Погибли 12 человек, в том числе два ребенка. Пострадали восемь человек, среди которых трое детей.

Следком возбудил два уголовных дела по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть людей. Прокуратура Архангельской области проверит содержание участка трассы, где произошла авария, и соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.