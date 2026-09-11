Минздрав Архангельской области взял под контроль помощь пострадавшим в ДТП

В Архангельской области на место ДТП, в котором погибли 12 человек и пострадали еще 20, прибыли девять бригад скорой помощи, включая реанимационные. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минздраве добавили, что координируют оказание медицинской помощи пострадавшим, восемь из которых находятся в тяжелом состоянии и еще трое — в крайне тяжелом. Медики оценивают их состояние и доставляют в больницы Архангельска.

В ведомстве отметили, что все медучреждения уже предупреждены и готовы принять пострадавших в аварии. Минздрав региона координирует работу бригад скорой помощи и стационаров, а также контролирует маршрутизацию пациентов. Информация о числе пострадавших в ДТП и их состоянии еще уточняется.

Кроме того, помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил РИА «Новости», что оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Он также добавил, что запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров.

В Архангельской области на трассе М-8 «Холмогоры» столкнулись лесовоз, микроавтобус и легковой автомобиль. Погибли 12 человек.