Открытое горение после взрыва газа в Кирсанове потушили

Спасатели продолжают разбирать конструкции после взрыва газа в многоквартирном доме в Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Открытое горение в Кирсанове ликвидировано», — уточнили в МЧС.

Огнеборцы продолжают проливку территории.

Взрыв газа произошел в доме на Коммунистической улице. Два человека погибли, несколько пострадали. Жильцов дома эвакуировали, для них подготовили места в пункте временного размещения. С теми, кто нуждается в помощи, общаются психологи.

Прокурор Тамбовской области Александр Гулягин контролирует работу правоохранительных органов и экстренных служб. Ведомство начало проверку, эксперты проверят, как эксплуатировалось газовое оборудование в многоквартирном доме.