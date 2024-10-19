Появилось новое видео с места взрыва бытового газа в Кирсанове

Последствия взрыва газа в жилом доме в Кирсанове сняли на видео очевидцы. Ролик оказался в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что два этажа здания разрушены. Несколько квартир охвачены огнем.

«Как сдуло», — прокомментировал очевидец.

Взрывная волна была такой силы, что конструкции дома разлетелись на несколько десятков метров. Автор ролика посоветовал своему другу проверить, что у того в гараже, так как из крыши торчал обломок.

По последним данным, число пострадавших при взрыве газа на Коммунистической улице возросло до трех. При разборе конструкций спасатели обнаружили тело еще одного погибшего.

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Кирсанове. Для жильцов поврежденного дома подготовили пункт временного размещения на 60 человек.