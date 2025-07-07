Чиновник Минтранса Корнейчук скончался во время рабочего совещания

На рабочем месте в здании Минтранса на Старой Басманной скончался 42-летний Андрей Корнейчук, заместитель начальника отдела земельного фонда. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

«Он резко встал во время совещания и упал замертво, медики помочь ему уже не смогли», — написали авторы публикации.

По предварительным данным, сотрудник Минтранса скончался от остановки сердца. Это могло произойти на фоне новостей об отставке Романа Старовойта. Указ об увольнении подписал президент России Владимир Путин.

Ранее экс-министра транспорта Старовойта нашли мертвым у него дома в Одинцове. Смерть бывшего министра транспорта подтвердили в Госдуме. СК назвал самоубийство основной версией гибели Старовойта.