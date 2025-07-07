Чиновник Минтранса Корнейчук скончался во время рабочего совещания

На рабочем месте в здании Минтранса на Старой Басманной скончался 42-летний Андрей Корнейчук, заместитель начальника отдела земельного фонда. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Он резко встал во время совещания и упал замертво, медики помочь ему уже не смогли», — написали авторы публикации.
По предварительным данным, сотрудник Минтранса скончался от остановки сердца. Это могло произойти на фоне новостей об отставке Романа Старовойта. Указ об увольнении подписал президент России Владимир Путин.