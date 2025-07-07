В Одинцове погиб экс-министр транспорта России Роман Старовойт. Об этом сообщил РЕН ТВ. Официально данная информация не подтверждалась.

По данным источника канала, тело экс-министра обнаружили у него дома в Одинцове. Собеседник РЕН ТВ добавил, что, предположительно, речь идет о самоубийстве.

Старовойт покинул должность министра транспорта 7 июля. Он возглавлял ведомство с мая 2024 года. Ранее Старовойт занимал пост губернатора Курской области.

По информации Telegram-канала Mash, чиновника заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Также следователи проверяют причастность Старовойта к нарушениям в сфере закупок медикаментов для больниц области и к провальной транспортной реформе в Курске.