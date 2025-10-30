Части тела нашли на путях. Что случилось с подростком-зацепером из Лобни

На железнодорожных путях между станциями Некрасовская и Икша нашли части тела подростка-зацепера, пропавшего в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Московской области.

«По результатам проведенной молекулярно-генетической экспертизы установлено, что они принадлежат пропавшему несовершеннолетнему», — сказала помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. Основной остается травмирование подростка электропоездом.

«Главное следственное управление обращает внимание граждан о необходимости проведения разъяснительных бесед с подростками об опасности зацепинга и трагических последствиях, к которым он может привести», — добавили в СК.

Мальчик сбежал из дома в Лобне в ночь на 13 октября. По одной из версий, ребенок мог отправиться в Звенигород, где с 14 по 16 октября проходила сходка зацеперов. Установить местонахождение мальчика долгое время не удавалось. Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка.

Почти две недели назад рядом со станцией Некрасовская Савеловского направления в Подмосковье нашли кроссовки и телефон пропавшего школьника. Затем поиски пропавшего зацепера временно приостановили, а у родителей мальчика взяли кровь для генетической экспертизы. Накануне информацию о гибели подростка 360.ru подтвердил его отец Михаил.