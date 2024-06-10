Бабушка погибшего в ДТП под Можайском мальчика: водитель Maserati мог быть пьян

Лихач на Maserati, устроивший смертельное ДТП под Можайском, мог быть пьян. Такое предположение в интервью 360.ru сделала бабушка погибшего в жуткой аварии мальчика.

«На трезвую голову не будешь так вести [машину] в населенном пункте», — сказала женщина.

Водитель Maserati разогнался до 280 километров в час у деревни Киселево и сбил двоих детей на остановке. Один ребенок погиб сразу, второму оторвало часть ноги, он попал в реанимацию. Еще один мальчик чудом спасся: школьник был подальше от остальных ребят и успел вовремя увернуться от летевшей на него машины.

«Я не знаю, как таким людям вообще можно жить… Просто так отнял жизнь у человека. Единственного внука. Были надежды, планы», — призналась собеседница 360.ru.

Она предположила, что водитель на справился с управлением.

Ранее суд отправил под стражу 27-летнего мужчину, которого обвиняют в смертельной аварии в Можайске. Подсудимого лишили прав за управление автомобилем в пьяном виде и склонность к опасному вождению.