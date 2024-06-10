Виновника смертельной аварии с Maserati в Можайске арестовали до 8 августа

Суд постановил отправить под стражу 27-летнего мужчину, которого обвиняют в смертельной аварии в Можайске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Подсудимого лишили прав за управление автомобилем в пьяном виде и склонность к опасному вождению. В день ДТП мужчина также находился за рулем в нетрезвом состоянии.

Он признал свою вину и попросил суд отправить его под домашний арест.

Авария произошла 8 июня на 28-м километре автодороги Уваровка — Семеновское — Кусково. Водитель на Maserati влетел в автобусную остановку, где стояли школьники. Один из них погиб, а второй попал в больницу в тяжелом состоянии. Погибшему мальчику было 13 лет, пострадавшему — 10.

Раскол не за горами. Почему единство Германии оказалось под угрозой

Лихач на Maserati не стал извиняться. Главное о ДТП под Можайском

Мага из «Мармелада». Почему без ФСБ не справиться с малолетним бандитом из семьи мигрантов

Неотъемлемая часть российской истории. Как и когда появилась Новороссия

Столичные предприятия почти в 2,6 раза нарастили объем выпуска продуктов питания

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте