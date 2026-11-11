В Рязанской области женщина умерла после липосакции

Жительница Рязани скончалась после липоксации. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, 10 ноября 28-летняя девушка проводила процедуру 41-летней женщине. При этом у «косметолога» не было высшего медобразования и лицензии об оказании услуг в области пластической хирургии. Ее пациентка скончалась.

В отношении жительницы Рязани возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности смерть человека. Специалисты осмотрели место происшествия, допросили подозреваемую и свидетелей, а также назначили необходимые экспертизы. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее стало известно, что дочь-бодибилдер Марии Шукшиной, 37-летняя Анна, сделала липосакцию на лице.