Массовую драку из-за девушки устроили в Краснодарском крае

МВД: массовую драку устроили в Северском районе у дома культуры

Массовая драка началась у дома культуры в Краснодарском крае. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МВД.

ЧП случилось в Северском районе у дома культуры в поселке Афипский. По данным сайта kp.ru, конфликт начался из-за девушки. Двое парней не поделили даму, и на помощь пришли их товарищи. В итоге произошла массовая драка, никто серьезно пострадал

«По указанному адресу оперативно прибыли наряды полиции. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщило МВД.

Ранее массовая драка случилась в Москве. Из-за произошедшего пострадали несколько человек, среди них оказались подростки.