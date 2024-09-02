Появились фото с места драки со стрельбой в центре Москвы

Прокуратура: в центре Москвы произошел конфликт со стрельбой

прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram

В центре Москвы произошла драка со стрельбой, кадры с места потасовки опубликовали в Telegram-канале столичной прокуратуры. На месте происшествия, судя по снимкам, нашли гильзу.

прокуратура Москвы
Фото: прокуратура Москвы/Telegram

Пресненская межрайонная прокуратура взяла на контроль выяснение всех обстоятельств конфликта.

«По предварительным данным, в ресторане на Малой Бронной между гражданами произошел конфликт, в ходе которого применено, предположительно, травматическое оружие», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее мигранты устроили массовую драку в Раменском. По факту потасовки возбудили уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании.

По данным Следственного комитета, в местную администрацию и полицию неоднократно поступали жалобы от местных жители на поведение мигрантов. Однако до этого никаких мер не принимали.

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