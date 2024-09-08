Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке на Кубани из-за девушки

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о массовой драке в поселке Афипском под Краснодаром. Как сообщила пресс-служба СК, конфликт произошел возле местного Дома культуры между местными жителями и лицами неславянской внешности.

«По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о хулиганстве», — уточнили в пресс-службе.

Массовую драку устроили из-за девушки. Двое парней не поделили даму, началась потасовка, к которой подключились их товарищи.

После следователи установили, что группа молодых людей заранее договорилась устроить драку. Расследование уголовного дела также взяла на контроль прокуратура. Нарушителям грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее массовую драку со стрельбой устроили челябинские подростки. В разборках участвовали 20–30 молодых людей.