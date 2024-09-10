Момент удара дрона ВСУ по многоэтажке в Раменском попал на видео

Baza: момент удара дрона ВСУ по жилому дому в Раменском попал на видео

Момент попадания украинского беспилотника по многоэтажке на улице Фабричной в городе Раменском Московской области попал на видео. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

«Еще один беспилотник врезался в многоэтажный дом в Раменском. На этот раз на Фабричной улице», — уточнил канал.

Видео с места событий опубликовали местные Telegram-каналы, но официального подтверждения информации о втором попадании в еще одно жилое здание пока не было.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о гибели девятилетнего ребенка, ставшего жертвой ночной атаки дронов ВСУ в городе Раменском.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о пожаре на 11 и 12 этажах многоквартирного дома в городе Раменском, отметив, что на месте уже работают экстренные службы. По его словам, еще один дрон ВСУ сбили в городском округе Коломна.