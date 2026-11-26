Более 30 человек погибли из-за аварии с бензовозом в Египте
Бензовоз врезался в бетонное ограждение и опрокинулся на кольцевой дороге в Гизе. Об этом сообщил телеканал Sky News.
В результате ДТП разгорелся пожар, прогремел взрыв. Пламя моментально перекинулось на соседние автомобили, в результате несколько машин и мотоциклов сгорели полностью.
По данным египетского министерства здравоохранения, жертвами аварии стал как минимум 31 человек, еще 21 получил ранения.
Предварительно, ДТП произошло по вине водителя, который не справился с управлением.
«Пожар подсветил проблемы с безопасностью дорожного движения: авария подчеркнула плачевное состояние безопасности транспорта в Египте, где дорожно-транспортные происшествия ежегодно уносят тысячи жизней», — отметил телеканал.
Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП.
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