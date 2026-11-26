Бензовоз врезался в бетонное ограждение и опрокинулся на кольцевой дороге в Гизе. Об этом сообщил телеканал Sky News .

В результате ДТП разгорелся пожар, прогремел взрыв. Пламя моментально перекинулось на соседние автомобили, в результате несколько машин и мотоциклов сгорели полностью.

По данным египетского министерства здравоохранения, жертвами аварии стал как минимум 31 человек, еще 21 получил ранения.

Предварительно, ДТП произошло по вине водителя, который не справился с управлением.

«Пожар подсветил проблемы с безопасностью дорожного движения: авария подчеркнула плачевное состояние безопасности транспорта в Египте, где дорожно-транспортные происшествия ежегодно уносят тысячи жизней», — отметил телеканал.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП.

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