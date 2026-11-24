Уголовное дело возбудили против 37-летнего жителя Пензенского района, совершившего аварию в состоянии опьянения. Об этом сообщило ИА «ПензаПресс» со ссылкой на региональное управление МВД.

Следствие установило, что нетрезвый мужчина со своей знакомой выпивал на кладбище, а затем направился к ближайшей АЗС. Во время поездки автомобилист потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с трассы и перевернулось в кювете.

Приехавшие на вызов сотрудники Госавтоинспекции заметили у водителя признаки алкогольного опьянения и отвезли его на медицинское освидетельствование. В процессе разбирательства выяснилось, что гражданина уже привлекали по административной статье за пьяное вождение.За повторный проступок нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.