Работу «Кухни на районе» предложили остановить на 90 суток из-за заражений ботулизмом

Роспотребнадзор призвал остановить работу сервиса «Кухня на районе» на 90 дней

Специалисты Роспотребнадзора призвали суд приостановить работу сервиса «Кухня на районе» (ООО «Локалкитчен») на три месяца из-за массового отравления ботулизмом. Об этом сообщило РИА «Новости».

Заявление прозвучало в Люблинском суде Москвы.

«Пока нет подтвержденной лабораторной проверкой причины заражения ботулизмом больных, мы просим приостановить деятельность до 90 суток», — произнес представитель Роспотребнадзора.

Он пояснил, что санитарно-эпидемиологического исследование, которое установит наличие или отсутствие ботулотоксина в продукции компании, еще не завершилось. Лабораторное исследование проводится на живых белых мышах.

По словам представителя ведомства, уже выяснилось, что посещение, где готовили салаты, не соответствовало санитарным нормам.

О временной приостановке работы «Кухни на районе» стало известно еще 16 июня.