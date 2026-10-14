Бешеные кошки и лисы нападают на людей в Татарстане, власти введут карантин

В Татарстане в 2026 году зарегистрированы 29 неблагополучных пунктов по бешенству в 18 районах. Об этом сообщил газете «Татар-информ» заместитель начальника Главного управления ветеринарии кабинета министров республики Габдулхак Мотыгуллин.

Число случаев заболевания уже превысило количество за весь прошлый год. Больше всего пострадали кошки, ветеринары выявили 12 заболевших животных. При этом бешеные питомцы нападают на хозяев.

Также обнаружили восемь собак, пять лисиц, барсука, енотовидную собаку, куницу и корову, ставших жертвами болезни. В Сармановском, Тукаевском, Мамадышском, Мензелинском, Бугульминском и Актанышском районах планируют ввести карантин, специалисты уже разрабатывают проект указа главы республики.

Для диких животных разбрасывают вакцину, также ведут отстрел лисиц — самых частых переносчиков болезни. Домашних животных, включая крупный рогатый скот, вакцинируют.

Ранее ученый-зоолог Владимир Ефременко объяснил, почему бешеный еж опаснее лисы.