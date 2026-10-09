Биолог Сафонов призвал не приближаться к лисам из-за угрозы бешенства

Лисы чаще выходят в город в осенние месяцы, но к ним нельзя приближаться из-за угрозы заражения бешенством. Об этом Москве 24 рассказал биолог Дмитрий Сафонов.

Ранее в Сети завирусилось видео с лисой у метро «Фили». Биолог пояснил, что в этом нет ничего удивительного: звери ищут еду, а в сентябре–ноябре молодняк покидает родителей и осваивает новые территории.

Звери не нападают первыми, но могут укусить, если почувствуют угрозу. Поэтому при встрече нельзя приближаться, пытаться погладить или кормить животное — это приучает их к людям и провоцирует агрессию. При виде лисы лучше медленно отступать, не поворачиваясь спиной. Если лиса сама идет на контакт, она может быть заражена бешенством, что требует немедленной вакцинации.