У терактов в Дагестане и Севастополе могут быть одни и те же заказчики. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Его слова привела пресс-служба нижней палаты парламента.

«Это бесчеловечные преступления. По каждому из них сейчас идет расследование», — сказал он.

Володин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Теракты в Дагестане и Севастополе произошли в один день — 23 июня. В Дербенте и Махачкале преступники с оружием напали на православные храмы, пост ДПС и синагогу. В результате погибли 15 сотрудников правоохранительных органов, а также четыре мирных жителя.

По Севастополю ударили ракетами ATACMS. Украинские боевики атаковали пятью снарядами, четыре из которых удалось сбить. Еще один упал на севастопольский пляж. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, еще 151 получил ранения.