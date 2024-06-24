МВД назвало фамилии полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале

МВД России опубликовало фамилии 15 полицейских, погибших в Дербенте и Махачкале

Названы фамилии полицейских, которые погибли во время терактов в Дербенте и Махачкале. Их опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Оставаясь верными присяге, полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок», — написала она.

При выполнении служебного долга погибли начальник ОМВД России по городу Дагестанские Огни подполковник полиции Мавлудин Хидирнабиев, старший сержант полиции Марат Алиев, дознаватель Тамерлан Гасанбеков, оперуполномоченный Сейфелмелук Гаджиалиев, замкомзвода Эйнар Исмаилов.

В ходе выполнения задач скончались инспектор полка ДПС ГИБДД МВД по обслуживанию Махачкалы Магомед Магомедов, инспекторы полка по республике Ахмед Казимагомедов, Хабиб Алиев, Магомедрасул Мамаев и Мугудин Бутаев, замкомвзвода полка ППСП по Махачкале Тамирлан Ибрагимов, полицейский и полицейский-водитель этого же полка Султан Джаруллаев и Джалил Гебеков соответственно.

Также погибли специалист УМВД России по Тюменской области Виталий Мезенцев и старший полицейский ОВО УФСНГ РФ по РД прапорщик полиции Рамазан Атциев.

Теракты произошли накануне в Дербенте и Махачкале. Злоумышленники с оружием напали на православные храмы, пост ДПС и синагогу. Помимо правоохранителей, жертвами терактов стали четыре человека.